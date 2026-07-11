Marcelo’dan Cabral’a övgü

Trabzonspor
'un Yeşil Burun Adalı yeni transferi Sidny Cabral, Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı muhteşem golün ardından Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Marcelo'dan mesaj aldığını açıkladı. Brezilya basınına konuşan Cabral şunları söyledi: "Kendisi en büyük idollerimden biri. Mesajı görünce gözlerime inanamadım. Turnuvanın en iyi golü için oyunu bana verdiğini söyledi. Ben de 'Bu da ne böyle? Çok teşekkür ederim' diye cevap verdim. Daha sonra bana 'Seni izlemek büyük keyifti, harika oynuyorsun' dedi. O an gerçekten çok duygulandım."