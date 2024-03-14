Meunier şoku!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılmadı.Karadeniz ekibinde Meunier'nin dışında sakatlıkları devam edenvede antrenmanda yer almadı.mpiyonluk sezonunda olduğu gibi transferi erkenden bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Borna Barisic için görüşmelerine devam ediyor. Gelişmeleri İskoç basını da doğrularken, oyuncuyla ilgili haberdeifadelerine yer verildi. Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te bitecek olan Barisic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.