Meunier şoku!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılmadı. 32 yaşındaki futbolcunun pazar günkü mücadeleye yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Karadeniz ekibinde Meunier'nin dışında sakatlıkları devam eden Paul Onuachu
ve Hüseyin Türkmen
de antrenmanda yer almadı.mpiyonluk sezonunda olduğu gibi transferi erkenden bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Borna Barisic için görüşmelerine devam ediyor. Gelişmeleri İskoç basını da doğrularken, oyuncuyla ilgili haberde "Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor ancak İtalya'dan da bir kulüple görüşme olacak"
ifadelerine yer verildi. Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te bitecek olan Barisic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki sol beki iki dönem önce de transfer etmek istemiş ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.