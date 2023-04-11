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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Montella hamlesi!

YUNUS EMRE SEL
Montella hamlesi!

Sergen Yalçın için beklemeye geçen Trabzonspor yönetimi, sezon sonu için Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktörü ile görüşme planlıyor

Trabzonspor'da teknik direktörlük pozisyonu için Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde iki önemli nedenden dolayı şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. 50 yaşındaki teknik adamın talep ettiği yıllık ücret ve sezon sonunda takımın başına gelme isteğini yönetim kabul etmedi. Ancak Yalçın ile yeni bir görüşme daha yapılabileceği, bu taleplerinin makul seviyeye gelmesi durumunda ise anlaşma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Yalçın'dan istenilen sonucun alınamaması halinde, sezon sonu için rotanın yeniden Adana Demirspor'un hocası Montella'ya döneceği ve bu temasların etik kurallar çerçevesinde sezon sonuna bırakılabileceği belirtildi. Yönetim kurulunun kendi içerisinde yaptığı değerlendirmede, alternatif isimlerin de ortaya çıkmaya başladığı öğrenildi.

SANCAK: HEDEF VARKEN OLMAZ!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Montella'nın durumu hakkında açıklama yaptı. Sancak, "Benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi külliyen yalan. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor Başkanı ne de Trabzonspor camiası gösterir. Öyle bir girişim olmaz, nokta" ifadesini kullandı.

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Montella hamlesi!
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