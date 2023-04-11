Montella hamlesi!

Trabzonspor'da teknik direktörlük pozisyonu için Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde iki önemli nedenden dolayı şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. 50 yaşındaki teknik adamınyönetim kabul etmedi. Ancak Yalçın ile yeni bir görüşme daha yapılabileceği, bu taleplerinin makul seviyeye gelmesi durumunda isebelirtildi. Yalçın'dan istenilen sonucun alınamaması halinde, sezon sonu için rotanın yeniden Adana Demirspor'un hocası Montella'ya döneceği ve bu temaslarınbelirtildi. Yönetim kurulunun kendi içerisinde yaptığı değerlendirmede, alternatif isimlerin de ortaya çıkmaya başladığı öğrenildi.AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Montella'nın durumu hakkında açıklama yaptı. Sancak, "Benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi külliyen yalan. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor Başkanı ne de Trabzonspor camiası gösterir. Öyle bir girişim olmaz, nokta" ifadesini kullandı.