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Giriş Tarihi: 15.06.2026

Nwaiwu da satılık değil

YUNUS EMRE SEL
Nwaiwu da satılık değil
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Wanger Pina'yı kadrosuna katmak isteyen Fulham, bu kez de Trabzonspor'un başka bir oyuncusuna kanca attı. Premier Lig ekibinin, bordomavililerin geride kalan sezonun devre arasında renklerine bağladığı Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Fulham'ın başarılı savunma oyuncusunu kadrosuna katabilmek için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Pina için gelen cazip teklifleri elinin tersiyle iten Trabzonspor yönetiminin, aynı tavrı Nwaiwu konusunda da sergilemesi bekleniyor. Öte yandan geçen sezon Eyüpspor ve Gaziantep'te kiralık oynayan Draguş'a Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi.
#TRABZONSPOR #CHİBUİKE NWAİWU

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Nwaiwu da satılık değil
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