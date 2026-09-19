Nwaiwu’ya özel uyarı

Teknik heyet, Nijeryalı stopere gereksiz kartlardan kaçınması telkininde bulundu

Trabzonspor'un savunma hattındaki başarılı ismi Chibuike Nwaiwu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Nijeryalı oyuncu, kart görmesi halinde milli maç arasının ardından gidilecek Samsun deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Teknik heyetin, Galatasaray'ın etkili hücum hattına karşı hem agresifliğini koruması hem de gereksiz kartlardan kaçınması konusunda tecrübeli futbolcuya özel uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

ZAFER PRİMİ TOPLANTIDA AÇIKLANACAK

TRABZONSPOR'DA yönetim kurulu dev maç öncesi harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları, futbolcuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için bir prim paketi hazırladı. Bordo-mavili idarecilerin, takıma adeta 'yasal doping' etkisi yapması planlanan bu özel ödülün rakamını bugün yapılacak maç toplantısında futbolculara açıklayacağı gelen haberler arasında.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör