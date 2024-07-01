Nwakaeme hasreti bitti

Trabzonspor'un kazandığı son şampiyonlukta performansıyla büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, iki yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili renklerle buluştu. Yönetimin anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız, Trabzon'a içinde başkan yardımcısı Nevzat Kaya'nın da bulunduğu özel jetle geldi. Taraftarların coşkuyla karşıladığı Nwakaeme "Onları çok özledim. Gösterilen ilgiye karşılık vermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum.
Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim" dedi. Tecrübeli futbolcu; Onuachu ile ilgili soruya ise "Kendisiyle konuştum, Burada ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Ancak şu anki durumuyla ilgili bir bilgim yok"
cevabını verdi.
YILLIK 2 MİLYON 75 BİN EURO ALACAK
Trabzonspor,
Nwakaeme'nin maaliyetini KAP'a bildirdi. Nijeryalı sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma yapıldığını açıklayan bordomavili kulüp, tecrübeli futbolcuya sezon başına 1 milyon 575 bin Euro garanti ücret ve 500 bin Euro imza parası
verileceğini duyurdu. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2.9'u oranında ödeme yapılacağı aktarıldı.