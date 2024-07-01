Nwakaeme hasreti bitti

Trabzonspor'un kazandığı son şampiyonlukta performansıyla büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, iki yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili renklerle buluştu. Yönetimin anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız, Trabzon'a içinde başkan yardımcısı Nevzat Kaya'nın da bulunduğu özel jetle geldi. Taraftarların coşkuyla karşıladığı Nwakaeme "Onları çok özledim. Gösterilen ilgiye karşılık vermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim" dedi. Tecrübeli futbolcu; Onuachu ile ilgili soruya isecevabını verdi.Nwakaeme'nin maaliyetini KAP'a bildirdi. Nijeryalı sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma yapıldığını açıklayan bordomavili kulüp, tecrübeli futbolcuyaverileceğini duyurdu. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2.9'u oranında ödeme yapılacağı aktarıldı.