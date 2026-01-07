Nwakaeme için final geliyor!

Sakatlık döneminin ardından yaklaşık 5 ay sonra Süper Kupa Yarı Finali'nde formasına kavuşan Anthony Nwakaeme hakkında, Fatih Tekke'nin "Tony bu maçta 15 dakika oynadı. Oyuncuların belli dönemleri olur. Tony de biz de o dönemlerin yaklaştığının farkındayız" diyerek net mesaj verdi. Bu ifadeler, Nwakaeme'nin artık sezon geneline yayılacak yüksek tempo ve yoğun maç trafiğini kaldırmakta zorlanabileceği, rolünün daha sınırlı hale gelebileceği ve kariyerinin son dönemine girdiğine dair bir mesaj şeklinde yorumlandı.