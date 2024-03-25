Oliver Torres operasyonu

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamaları kapsamında hareketli günler geçiriyor.Bordomavililer, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Oliver Torres'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan oyuncu, henüz kararını vermedi.Hızlı hareket edip, Sevilla'nın da yeni teklifi öncesi işi çözmek tek hedef.