Onana ile yola devam

Geçen sezon Trabzonspor'un transfer ederek tüm dünyada ses getirdiği Andre Onana, performansı ile de takımın başarılı döneminin parçalarından olmuştu. Teknik heyet ve yönetim de futbolcu ile devam etmek isterken ilk etapta Kamerunlu oyuncu ile görüşüldü. 30 yaşındaki deneyimli isim, Trabzonspor'un teklifini kabul ederken taraflar arasında mali bir sorun yaşanmadı. Bordo-mavili yönetim sonrasında ise rotasını bonservisi elinde bulunduran Manchester United ile görüşmelere çevirdi. İngiliz ekibi ile 2 sezon daha mukavelesi olan Onana için yapılan kiralama teklifine Ada ekibi sıcak baktı. Oyuncunun da gönlünün Trabzonspor'dan yana olmasının ardından ManU, 1 sezon daha kiralık gitmesine izin verdi ve düğüm çözüldü. Karadeniz ekibinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA ONANA

Maç: 34

Yediği gol: 42

Gol yemediği maç: 6

Süre: 3 BIN 7 DAKIKA

Sarı kart: 3

Kırmızı kart:

AUGUSTO'DAN 20 MİLYON EURO!

Rus ekibi Zenit ile Felipe Augusto pazarlıklarında son aşamaya girildi. Geçen sezon Belçika ekibi Cercle'dan 5 milyon Euro'ya alınan Brezilyalı forvet, 40 maçta 15 gol atarken transferde de talipleri artmıştı. Bu ekipler arasında Zenit 20 milyon Euro ile kapıyı çalarken taraflar arasında anlaşma artık çok yakın. 22 yaşındaki futbolcu da Rus kulübü ile el sıkışırken bordo-mavililer, istediği bonusları elde ettiği anda ayrılığa izin verecek.