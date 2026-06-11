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Giriş Tarihi: 11.06.2026

Onana olmazsa yine yabancı!

YUNUS EMRE SEL
Onana olmazsa yine yabancı!
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Trabzonspor, kaleci Andre Onana için Manchester United kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. 30 yaşındaki file bekçisini yeniden kiralamak isteyen Fırtına'nın, finansal konularda İngiliz kulübüyle ortak noktada buluştuğu belirtildi. Tecrübeli kalecinin de yönetimin sözleşme süresi, maaş ve başarı bonusları dahil olmak üzere önerdiği şartlara sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Onana transferinin gerçekleşmemesi durumunda listedeki diğer isimlere gidilecek. Karadeniz temsilcisinin, kaledeki kalite standardını düşürmemek adına üst düzey bir yabancı kaleciyi kadrosuna katacağı kaydedildi.
#ANDRE ONANA #TRABZONSPOR

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Onana olmazsa yine yabancı!
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