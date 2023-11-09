Onuachu Gomez’in ensesinde

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor.29 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsarsa geçen sezon 26 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Gomez'i yakalayacak.Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde yönetim kurulu oyunculara özel bir prim açıklamamıştı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan'ın, 26 yıl sonra gelen galibiyetin de coşkusuyla karşılaşmanın ardından personel de dahil olmak üzere tüm takıma 5 milyon TL prim verme kararı aldığı öğrenildi. Bu miktarın, büyük maçlarda ödenen primin yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi.