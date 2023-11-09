Onuachu Gomez’in ensesinde

Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili formayla bir kez daha ağları sarsması durumunda geçtiğimiz sezon boyunca toplamda 5 gol atan Uruguaylı forveti yakalayacak
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Bordo-maviliformayı giydiği 7 maçta 4 gol atan deneyimliforvet, takımının en skorer futbolcusuolmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsarsa geçen sezon 26 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Gomez'i yakalayacak. Geçtiğimizsezonun ilk yarısını geçirdiğiBelçika ekibi Genk'te 19 maçta 16gol atan Onuachu, ardından transferolduğu İngiliz ekibi Southampton'da11 maçta sessiz kalmıştı.
DEV MAÇA DEV PRİM: 5 MİLYON TL
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde yönetim kurulu oyunculara özel bir prim açıklamamıştı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan'ın, 26 yıl sonra gelen galibiyetin de coşkusuyla karşılaşmanın ardından personel de dahil olmak üzere tüm takıma 5 milyon TL prim verme kararı aldığı öğrenildi. Bu miktarın, büyük maçlarda ödenen primin yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi.