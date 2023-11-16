Onuachu için sıcak temas

Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan ve sergilediği performansla taraftarın yüzünü güldüren Paul Onuachu için Trabzonspor harekete geçiyor. 2.01'lik dev santrforun bonservisini almaya karar veren bordo- mavili yönetim, transferi sürecinde sözleşmeye 15 milyon Euro üzeri opsiyon koydurmak isteyen ancak talebu kabul edilmeyen İngiliz ekibiyle görüşerek sezon sonunda madde ekletmeye çalışacak. Rakamı düşük seviyelere çekmeye çalışacak olan yönetim, Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesi durumunda elini güçlendirmeyi planlıyor.Trabzonspor'da 5 günlük izin bitti. Milli ara nedeniyle dinlenen bordo-mavililer, bu akşam toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, bazı isimlerin bireysel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışacak ve oynayamayan futbolcular da kendilerini kanıtlamanın mücadelesini verecek.