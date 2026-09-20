Reis: Yapabileceklerimizi herkese gösterdik

Trabzonspor
'un yeni teknik direktörü Thomas Reis
, takımıyla çıktığı ilk maçı farklı skorla kazandı. Oyuncuları daha iyi hale getirebilmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için geldiğini söyleyen Alman hoca, "İki günlük süre içinde takımla çalışma fırsatı buldum. Çok yüksek, iyi performans gösterdik. İyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu. Ama 60-70. dakikalar sonrasında, bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız
" dedi. Takımda değerli isimlerin olduğunu da vurgularken, "Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Herkes çok iyi iş çıkardı. Fabinho ve Melih'in inanılmaz performansları vardı.
Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Kısa zamanda harika iş çıkardık" ifadelerini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör