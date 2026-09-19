Reis’ten takıma mental terapi!

Bordomavili takımın yeni teknik direktörü Thomas Reis, takımıyla sadece iki idman yapabildi. Alman çalıştırıcı, önceliği oyuncuların mental durumuna ve savaşan takım ruhunu geri getirmeye verdi. Daha önce Bochum ve Schalke'nin başındayken sıkıntılı süreçlerde takımı toparlayan, Samsunspor'da transfer yasağına rağmen öz güvenini yitirmiş ekibi ayağa kaldıran Reis, ilk idmanda bu tecrübesini sahaya yansıttı. Futbolcularla toplantı yapan deneyimli hocanın, karamsar havayı dağıtmak için, "Geçmişi unutun. Yeni bir sayfa açıyoruz. Kalitenizi biliyorum. Bunu sahaya yansıtacağınızdan kuşkum yok" dediği belirtildi.

ONUACHU YEDEK

Kısa sürede oyun şablonunu değiştirme şansı olmayan 52 yaşındaki teknik adam, G.Saray maçında kilidi açmak için birkaç farklı plan yaptı. Reis'in özellikle geçiş hücumu ve duran top organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Savunma zaafları üzerinde duran Reis'in, formu düşük olan Onuachu ve kaptan Savic'i bu maçta kulübeye çekebileceği öğrenildi.



FIRTINA'NIN BAŞINDA İLK PEŞİNDE

THOMAS Reis, Samsunspor'un başındayken Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 3 maça çıkarken hepsinden boynu bükük ayrıldı. Alman hoca, en son görev yaptığı Bulgaristan'ın Ludogorets takımında ise hiç mağlup olmadı. Ligde 9 müsabakada 7 galibiyet elde etmeyi başardı. Sadece iki karşılaşmada berabere kaldı.



MISIR KRALI'NA TAM ÖZGÜRLÜK!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşılaşması öncesi Muhammed Salah'ı kilit rolde kullanmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de çıktığı 5 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 1 asistle müthiş bir form grafiği yakalayan Mısırlı oyuncu, Reis'in sisteminde mutlak lider olacak. Salah ile özel görüşen Alman hoca, dünya yıldızının enerjisini tamamen hücuma saklamasını istiyor. Takımın kolektif savunma disiplinine vurgu yapan Reis, topun hızla geri kazanıldığı anlarda Salah'ı topla buluşturup hücumda serbest bir rol vereceğini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör