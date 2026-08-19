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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Salah ilk 11’e göz kırptı

İdmanlardaki performansı çok beğenilen Mısırlı yıldız, hocası ile konuştu. Ferencvaros karşısında 11’de olma ihtimali yüksek

YUNUS EMRE SEL
Salah ilk 11’e göz kırptı
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da gözler dünya yıldızı Salah'a çevrildi. Bordo-mavili formayla ilk resmi sınavına Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında çıkan ve oyuna sonradan dahil olarak 32 dakika süre alan Mısırlı sağ kanat, Avrupa arenasında sahaya ilk düdükle birlikte çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile bir araya gelen tecrübeli futbolcunun, fiziksel durumununiyi olduğunu ve takımadaha fazla katkı vermekadına sahada kalacağı süreninartırılmasının planlandığı öğrenildi. Oyuncusunun hırsından ve antrenman temposundan oldukça memnun kalan Tekke'nin de kritik eşleşmede Salah'ın tecrübesinden faydalanmayı düşündüğü ve futbolcuyu ilk 11'desahaya sürmeye sıcak baktığı kaydedildi. Papara Park'ta taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak olan Karadeniz ekibinde, Salah'ın ilk 11'de yer alma ihtimalinin, heyecanı daha da artırdığı öğrenildi. Karşılaşmaya sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil, turistler ve Mısır'dan gelen futbolseverler de yoğun ilgi gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SÜPER LİG #FATİH TEKKE #MACARİSTAN

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Salah ilk 11’e göz kırptı
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