Salah ilk 11’e göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Macaristan
ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da gözler dünya yıldızı Salah'a çevrildi. Bordo-mavili formayla ilk resmi sınavına Süper Lig
'deki Kasımpaşa karşılaşmasında çıkan ve oyuna sonradan dahil olarak 32 dakika süre alan Mısırlı sağ kanat, Avrupa arenasında sahaya ilk düdükle birlikte çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke
ile bir araya gelen tecrübeli futbolcunun, fiziksel durumununiyi olduğunu ve takımadaha fazla katkı vermekadına sahada kalacağı süreninartırılmasının planlandığı
öğrenildi. Oyuncusunun hırsından ve antrenman temposundan oldukça memnun kalan Tekke'nin de kritik eşleşmede Salah'ın tecrübesinden faydalanmayı düşündüğü ve futbolcuyu ilk 11'desahaya sürmeye sıcak baktığı
kaydedildi. Papara Park'ta taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak olan Karadeniz ekibinde, Salah'ın ilk 11'de yer alma ihtimalinin, heyecanı daha da artırdığı öğrenildi. Karşılaşmaya sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil, turistler ve Mısır'dan gelen futbolseverler de yoğun ilgi gösteriyor.
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Mete Efendioğlu - Editör