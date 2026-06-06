Samet ve Melih fırtına oldu!

Trabzonspor transferde ayağını gazdan çekmiyor. Bütün oyuncuları kampa yetiştirmek isteyen bordo-mavililer düne kadar Muçi'nin opsiyonunu kullanmış, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Cabral, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo'yu renklerine bağlamıştı. Yerli rotasyonunda da arayışta olan Fırtına, iki takviye daha gerçekleştirdi. Trabzonspor, en son Rizespor'da forma giyen Trabzon doğumlu Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki stoper, Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Diğer transfer de orta sahaya geldi. Gaziantep FK'dan Melih Kabasakal ile el sıkışıldı. 30 yaşındaki ön libero aynı zamanda sağ bekte de görev alabiliyor. Öte yandan Vitoria'dan alınan 22 yaşındaki sol kanat Saviolo, dün resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Şimdi hedefte Rizespor'un sağ beki Mithat Pala var.