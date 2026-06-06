Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Samet ve Melih fırtına oldu!
Giriş Tarihi: 6.06.2026

Samet ve Melih fırtına oldu!

Trabzonspor iki yerli oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Milli Takım’ın stoperi Samet Akaydin ile anlaşan bordo-mavililer, ön libero Melih Kabasakal’ı da renklerine bağladı. Şimdi hedefte Mithat Pala var

YUNUS EMRE SEL
Samet ve Melih fırtına oldu!
  • ABONE OL

Trabzonspor transferde ayağını gazdan çekmiyor. Bütün oyuncuları kampa yetiştirmek isteyen bordo-mavililer düne kadar Muçi'nin opsiyonunu kullanmış, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Cabral, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo'yu renklerine bağlamıştı. Yerli rotasyonunda da arayışta olan Fırtına, iki takviye daha gerçekleştirdi. Trabzonspor, en son Rizespor'da forma giyen Trabzon doğumlu Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki stoper, Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Diğer transfer de orta sahaya geldi. Gaziantep FK'dan Melih Kabasakal ile el sıkışıldı. 30 yaşındaki ön libero aynı zamanda sağ bekte de görev alabiliyor. Öte yandan Vitoria'dan alınan 22 yaşındaki sol kanat Saviolo, dün resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Şimdi hedefte Rizespor'un sağ beki Mithat Pala var.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#SAMET AKAYDİN #MELİH KABASAKAL #MİLLİ TAKIM #FIRTINA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Samet ve Melih fırtına oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA