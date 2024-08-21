Şampiyonluğun içinde olmalıyım

2015-16 sezonunda Kayserispor'dan 20 yaşında geldiği Trabzonspor'dan 2018-19'da Celta Vigo'nun yolunu tutan Okay Yokuşlu,
6 yıl sonra yeniden bordo-mavili formayı giydi. 30 yaşındaki oyuncu, daha olgun ve profesyonel olduğuna vurgu yaptı. İşte başarılı orta sahanın kulüp dergisine verdiği röportajdan öne çıkanlar: "
2021- 22 sezonundaki şampiyonluğu Avrupa'da olduğum için uzaktan, gururla izledim. Bu sezon aynı duyguları, takımın içinde yaşamak istiyorum."
ADALET İÇİN VAR GEREKLİ
"Championship'te VAR yoktu. Orası rekabetçi bir lig ve insanlar VAR'ın bu keyfi öldürmesini istemiyorlar. Bir taraftan bakınca VAR'ın olmaması futbolu daha keyifli hale getiriyor. Ama adaletli olmayı sağladığı için VAR'ın olmasından yanayım."
ASLA PES ETMEMELİ
"İspanya'daki ikinci sezonumun ardından oynamadığım bir dönem olmuştu. Çok zorlanmıştım. Ama sonra ailemin de desteği ile toparlanıp, çalışıp yeniden güçlendim. Bu tarz durumlarda insanın yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya devam edip doğru karar vermesi gerekiyor."
AVNİ AKER'DEKİ GOLÜM İLK SIRADA
İngiltere'de Huddersfield'a attığım gol, ayın golü seçilmişti ama Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında, genç milli takımda Avni Aker'de attığım aşırtma golüm her zaman ilk sıradadır. Trabzon'da unutamadığım maçlar, Beşiktaş'a 4-3 yenildiğimiz karşılaşma ve ilk sezonumda Sivas'a 2 gol attığım maçtır.