Şampiyonluğun içinde olmalıyım

2015-16 sezonunda Kayserispor'dan6 yıl sonra yeniden bordo-mavili formayı giydi. 30 yaşındaki oyuncu, daha olgun ve profesyonel olduğuna vurgu yaptı. İşte başarılı orta sahanın2021- 22 sezonundaki şampiyonluğu Avrupa'da olduğum için uzaktan, gururla izledim. Bu sezon aynı duyguları, takımın içinde yaşamak istiyorum.""Championship'te VAR yoktu. Orası rekabetçi bir lig ve insanlar VAR'ın bu keyfi öldürmesini istemiyorlar. Bir taraftan bakınca"İspanya'daki ikinci sezonumun ardından oynamadığım bir dönem olmuştu. Çok zorlanmıştım. Ama sonra ailemin de desteği ile toparlanıp, çalışıp yeniden güçlendim. Bu tarz durumlarda insanın yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya devam edip doğru karar vermesi gerekiyor."İngiltere'de Huddersfield'a attığım gol, ayın golü seçilmişti ama Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında, genç milli takımda Avni Aker'de attığım aşırtma golüm her zaman ilk sıradadır. Trabzon'da unutamadığım maçlar, Beşiktaş'a 4-3 yenildiğimiz karşılaşma ve ilk sezonumda Sivas'a 2 gol attığım maçtır.