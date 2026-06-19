Satmıyoruz!

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Giriş Tarihi: 19.06.2026

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Premier Lig ekibi Fulham, Trabzon’un stoperi Chibuike Nwaiwu için 20 milyon Euro’nun üzerinde bonservisi gözden çıkardı. Yönetim, daha önce aldığı “Satmama” kararından vazgeçmiyor

YUNUS EMRE SEL
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Trabzonspor'da savunmanın "Sigortası" haline gelen Chibuike Nwaiwu için Premier Lig ekibi Fulham ısrarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nijeryalı stoperi renklerine bağlamak adına menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a ilettiği teklifi 20 milyon Euro bandının üzerine çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak bordomavili kurmaylar, daha önce aldığı "Satmama" kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımın omurgasını bozmamak istiyor. Fırtına, oyuncuyu sadece kulüp tarihine geçecek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmaya sıcak bakıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZONSPOR #CHİBUİKE NWAİWU

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