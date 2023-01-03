Savaşmaya devam!

Trabzonspor'un kadrosuna bu sezon kattığı Enis Bardhi, Karagümrük maçının kendilerinde çok daha farklı bir üzüntü yarattığını söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha,ancak gerçekleşmediğini belirtip şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe maçı sonrasında önemli olan devam edebilmekti ama maalesef kaybettik.Fırsatları değerlendirebilirsek tekrar o mücadelenin içine gireriz.""Geldiğimde 'Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor' demişlerdi ama ben buna inanmamış, bunu çok mümkün görmemiştim. Şehirdeki insanın mutluluğu ya da mutsuzluğu takımın aldığı sonuçlara bağlı.""İdolüm Lionel Messi. Ondan dolayı da Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyordum. Bence dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi.Herkesten daha fazla hak ediyordu. Ve sonunda da kazandı."