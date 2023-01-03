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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Savaşmaya devam!

YUNUS EMRE SEL
Savaşmaya devam!

Fenerbahçe maçı sonrasında önemli olan devam edebilmekti ama maalesef kaybettik. Bazı cephelerde bazen kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor.”

Trabzonspor'un kadrosuna bu sezon kattığı Enis Bardhi, Karagümrük maçının kendilerinde çok daha farklı bir üzüntü yarattığını söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha, F.Bahçe galibiyetinin ardından 3 puanla devam etmek istediklerini ancak gerçekleşmediğini belirtip şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe maçı sonrasında önemli olan devam edebilmekti ama maalesef kaybettik. Bazı cephelerde bazen kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Futbol size yeni fırsatlar tanıyor. Fırsatları değerlendirebilirsek tekrar o mücadelenin içine gireriz."

GELDİĞİMDE HİÇ İNANMAMIŞTIM!
"Geldiğimde 'Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor' demişlerdi ama ben buna inanmamış, bunu çok mümkün görmemiştim. Şehirdeki insanın mutluluğu ya da mutsuzluğu takımın aldığı sonuçlara bağlı."

MESSİ DÜNYA KUPASI'NI HERKESTEN ÇOK HAK ETTİ
"İdolüm Lionel Messi. Ondan dolayı da Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyordum. Bence dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi. Kariyerinde eksik olan tek şey Dünya Kupası'ydı. Herkesten daha fazla hak ediyordu. Ve sonunda da kazandı."

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Savaşmaya devam!
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