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Giriş Tarihi: 9.06.2026

Saviolo 5 yıl fırtına

Bordo-mavililer, genç sol kanada imzayı attırdı. 8.5 milyon Euro bonservis ödeneceği, kontratta 3 milyon Euro da şarta bağlı bonus olduğu açıklandı

Saviolo 5 yıl fırtına
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Trabzonspor, 22 yaşındaki Portekizli sol kanat Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.5 milyon Euro, 4 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3 milyon Euro ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026-27 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret, 2027-28 için 1.2 milyon Euro garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.''

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Saviolo 5 yıl fırtına
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