Saviolo 5 yıl fırtına

Trabzonspor
, 22 yaşındaki Portekizli sol kanat Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.5 milyon Euro, 4 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3 milyon Euro ödenecek olup
, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026-27 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret, 2027-28 için 1.2 milyon Euro garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.''