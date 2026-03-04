Şehir’de fırtına koptu

Kral yine boş geçmedi

Ligde 18 golle krallık yarışında zirvede oturan Onuachu, kupada da sahne aldı. Lig ve kupada üst üste 8 maçta gol atan Nijeryalı, 24 karşılaşmada 20 gol, 2 asiste ulaştı.

FIRSATÇI TUFAN!

Sağ bekte forma giydiği Karagümrük maçında iki asistle yıldızlaşan Ozan Tufan, dün kaleciye yaptığı baskıyla golünü attı.

SAMBA ŞOV!

Trabzonspor'un iki yıldızı İstanbul'da açılışı yaptı. 6. dakikada Muçi'nin kullandığı kornerde Augusto, kafayla ağları sarstı. Bu sezon toplamda 12'nci kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı, "Farklı pozisyonlarda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum" dedi.