Sezona havlu attı!

Ankaragücü'nün Gambiyalı forveti Ali Sowe maça damgasını vurdu. Sezon başında Rus ekibi Rostov'dan kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde attığı 7 golün yanı sıra 4 asisti ile de takımını sırtlarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyüklerin kâbusu olduAnkaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kupada yarı finale çıktıklarını ancak önlerinde ligde kritik bir maç olduğunu söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Ligdeki durumumuz hiç iç açıcı değil. Dikkatli olmamız lazım. Sistem ve iyi antrenmanla bu cendereden çıkmak istiyoruz. Bir an önce nefes almamız gerekiyor."MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı finale yükseldi. Kupayı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak 1999-2000 sezonunda yarı final oynamış ve G.Saray'a elenmişti.