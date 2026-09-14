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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Sıfırcı Onuachu!

Sıfırcı Onuachu!
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Trabzonspor ile geçen sezon 22 golle krallık tacını takan Paul Onuachu, bu sene büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Nijeryalı forvet, Gençlerbirliği'ne 2 gol atsa da çıkışını Konyaspor maçında da göstermesi düşünülüyordu ancak performansıyla beklentilerden uzak bir görüntü verdi. Sahada 90 dakika kalan Onuachu, 0 gol, 0 şut, 0 isabetli şut ve 2 kez ofsayt karnesiyle adeta sıfır çekti. Trabzonspor oyuncusu, daha önce Eylül 2025'te Fenerbahçe ve Kasım 2025'te Galatasaray karşısında 90 dakika sahada kalmasına rağmen şut çekememişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Sıfırcı Onuachu!
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