Şimdiden değerini dörde katladı!

Sidny Lopes Cabral
, Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol ve ortaya koyduğu performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Cabral, uzatmalarda takımını beraberliğe taşıyan vuruşu yapıp Yeşil Burun Adaları'nı umutlandırdı.
Ancak Arjantin sahadan 3-2 galip ayrıldı. 90 dakika sonunda Arjantin ve dünya yıldızı Messi'den çok Cabral konuşuldu. Futbol otoriteleri, Cabral'ın şu ana kadar turnuvanın en güzel golünü kaydettiğini dile getirdi ve oyuncunun değerini şimdiden 3-4'e katladığını belirtti. Trabzonspor, 23 yaşındaki sol beki 7 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.
Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor
formasını giyeceği gönü dört gözle beklediğini söyledi.