Sıra geldi deplasmana!

Fatih Tekke'nin görevinden ayrılışı sonrası teknik direktörlüğe geçici olarak getirilen Hüseyin Çimşir, takımın çehresini kısa sürede değiştirmeyi başardı. Deneyimli hocanın ilk maçında Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederken, ortaya koyduğu futbolla taraftarının yüzünü güldürdü. Fırtına'nın bugünkü rakibi ise Konyaspor… Bordo-mavililer, son 4 maçının 3'ünü (1 galibiyet) kaybettiği rakibi önünde sezonun ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. En son dış saha zaferini geçen dönemin sonda ikinci haftasında Beşiktaş'tan 2-1'lik skorla alan Trabzonspor, 2026- 27'de çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken Amed'e 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibinin bir başka hedefi ise Konya deplasmanındaki şanssızlığına son vermek. Trabzonspor, Konya'daki son 6 lig maçının sadece 1'ni kazanırken 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

MUHTEŞEM İKİLİ

Geçtiğimiz sezonun ilk haftalarında suskun kalan ancak sonradan açılan Ernest Muçi, yeni sezona ise fırtına gibi başladı. Arnavut yıldız, ilk 4 haftada skora 1 gol ve 2 asistle 3 kez katkı sağladı. Oyuncunun bu performansında dünya yıldızı Muhammed Salah'ın etkisi ise çok büyük. İkilinin hücumdaki uyumundan teknik heyet son derece memnun. Pas trafiği, birbirlerini anlama seviyeleri ve saha dışındaki yakın arkadaşlıkları takımın genel havasına da olumlu yansıyor. Salah, şu ana kadar ligde 4 gol ve 1 asist üretti. Bitirim ikili, Trabzonspor'un bu sezon ligde bulduğu 9 golün 8'ine direkt katkıda bulundu.



ONUACHU VE NWAIWU 11'DE

KONYASPOR maçında Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan önemli isimler kadroda yer almayacak. Tedavileri süren Batagov, Folcarelli, Okay ve Malinovskyi Konya'ya karşı yok. Teknik adam Hüseyin Çimşir, rotasyona gidip hafta içinde bir idmana çıkan Onuachu ve sınırdaki Nwaiwu'yu dinlendirmeyi düşünse de ikilinin 11'de oynaması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör