Sıra geldi Onuachu’ya!

Lig sona ermeden transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, Rangers'ta forma giyen ön libero John Lundstram
ve sol bek Borna Barisic
ile bu sezon Gaziantep'te kiralık oynayan, bonservisi Standard Liege'de olan Denis Draguş
'un transferlerini bitirmişti. Bordo-mavililer, Fransa'nın Clermont kulübünde ter döken on numara Muhammed Cham'ı
da imza aşamasına getirmişti. Sezon başında kiralanan Paul Onuachu ile gelecek sene de devam etmek isteyen Trabzonspor, 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Southampton'da olan Onuachu
, Trabzon'da mutlu olduğunu belirterek, bu konuda kulüplerin bir an önce anlaşmasını beklediğini söyledi.
TRABZONSPOR YENİDEN KİRALAMANIN PEŞİNDE
Yönetim cephesi ise başarılı futbolcuyu uygun maliyetle bir kez daha kiralamayı düşünüyor. Ancak İngiliz ekibinin planı, Onuachu'yu bonservisiyle vermek. Pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
Belindeki ağrı nedeniyle yapılan kontrolünde ciddi bir duruma rastlanmayan Trabzonspor'un yıldızı, artık takımı daha fazla yalnız bırakmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli golcünün hedefi, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında sahada olmak.
22 MAÇTA 13 GOL-4 ASİST
Geçen yaz başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 22 maça çıktı. 13 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası 28 Şubat'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.
MAXİ GOMEZ'E İSPANYA'DAN TALİP VAR
Trabzonspor'un iki sezon önce Valencia'dan kadrosuna kattığı ancak sezon başında Cadiz'e kiralık olarak gönderdiği Maxi Gomez, çıktığı 30 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Bu nedenle İspanyol kulübünün zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildirildi. Sezon sonunda geri dönmesi beklenen 27 yaşındaki forvete talip çıktı. Meksika ekibi Club Leon'un tecrübeli santrforla ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu transfer için Trabzonspor'a resmi bir teklif yapma düşüncesinde oldukları belirtildi.