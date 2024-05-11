Sıra geldi Onuachu’ya!

Lig sona ermeden transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, Rangers'ta forma giyen ön liberove sol bekile bu sezon Gaziantep'te kiralık oynayan, bonservisi Standard Liege'de olan'un transferlerini bitirmişti. Bordo-mavililer, Fransa'nın Clermont kulübünde ter döken on numarada imza aşamasına getirmişti. Sezon başında kiralanan Paul Onuachu ile gelecek sene de devam etmek isteyen Trabzonspor, 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürüyor., Trabzon'da mutlu olduğunu belirterek, bu konuda kulüplerin bir an önce anlaşmasını beklediğini söyledi.Yönetim cephesi ise başarılı futbolcuyu uygun maliyetle bir kez daha kiralamayı düşünüyor.Belindeki ağrı nedeniyle yapılan kontrolünde ciddi bir duruma rastlanmayan Trabzonspor'un yıldızı, artık takımı daha fazla yalnız bırakmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli golcünün hedefi, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında sahada olmak.Geçen yaz başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 22 maça çıktı. 13 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası 28 Şubat'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.Trabzonspor'un iki sezon önce Valencia'dan kadrosuna kattığı ancak sezon başında Cadiz'e kiralık olarak gönderdiği Maxi Gomez, çıktığı 30 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Bu nedenle İspanyol kulübünün zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildirildi. Sezon sonunda geri dönmesi beklenen 27 yaşındaki forvete talip çıktı. Meksika ekibi Club Leon'un tecrübeli santrforla ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu transfer için Trabzonspor'a resmi bir teklif yapma düşüncesinde oldukları belirtildi.