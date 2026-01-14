Sol bek için rota fransa!

Trabzonspor, sol bek transferinde rotayı Fransa'ya kırdı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Fransa'dan teklif yaptığımız iki sol bek var. Birisi Afrika Kupası'ndan yeni geldi" diyerek işaret ettiği isimlerin, Lorient forması giyen Darlin Yongwa ve Angers'in yükselen yıldızı Jacques Ekomie olduğu netleşti.

Bu iki oyuncu için de resmi girişimlerini yapan bordo- mavililer, görüşmelerini sürdürüyor. İlk kez SABAH Spor'un duyurduğu Yongwa, sezon sonunda serbest statüye düşeceği için Trabzonspor, 1 milyon Euro bonservis önerdi. Ekomie için ise kulüpler arasında pazarlık devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, iki oyuncu arasında kısa süre içerisinde net bir karar vereceği öğrenildi.