Stefano Pioli analizi yaptı

Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray maçı öncesi yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavili yönetim, bir süredir temas halinde olduğu adaylarla pazarlıklarını sürdürüyor. Listesinin ilk sırasında yer alan Stefano Pioli ile son aşamaya geldi. Taraflar an itibarıyla yıllık ücret, sözleşme süresi ve Pioli'nin yanında getireceği yardımcı antrenör ekibinin nasıl oluşturulacağı gibi kritik maddeleri müzakere ediyor. Alınan bilgilere göre 2+1 yıllık sözleşme talep eden İtalyan çalıştırıcı, takımın bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları analiz edip Başkan Ertuğrul Doğan'a özel bir rapor sundu ve Konyaspor maçını da ekran başında canlı takip etti. Bu hamle Pioli'nin, Trabzonspor projesine ne kadar istekli ve motive olduğunu ortaya koyuyor.

SÜRPRİZ BİR YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜLÜYOR!

Ünlü teknik adamın yanı sıra yönetimin, sürpriz bir yabancı hocayla da görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. İdareciler bir yandan da camianın dinamiklerini en iyi bilen ismi Şenol Güneş ile eş zamanlı temas halinde... Kriz dönemlerinde takımı ayağa kaldırma tecrübesine sahip olan 74 yaşındaki hoca ile yapılan görüşmelerin de oldukça ciddi bir boyutta ilerlediği öğrenildi. Trabzonspor'un tek yerli adayı Güneş... Bordo- mavili kurmayların, Galatasaray karşılaşması öncesinde, yeni teknik direktörü netleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.



PEP GUARDİOLA: BU SENE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM

Trabzonspor'un teknik direktör listesindeki en çarpıcı aday olarak öne çıkan Pep Guardiola ile gerçekleştirilen temastan olumlu sonuç çıkmadı. İspanyol çalıştırıcının bu zirvede hiçbir maddi konu açmadığı, bu yılı tamamen ailesine ve dinlenmeye ayırmak istediğini net şekilde ileterek teklifi geri çevirdiği belirtildi. Ancak Guardiola'nın kapıyı tamamen kapatmayarak gelecek yıl için bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etmesi dikkat çekti. Başkan Ertuğrul Doğan da söz konusu temasların gerçekleştiğini teyit etti.



DIŞ SAHADA PUAN ORTALAMASI 0.33!

FIRTINA, sezona dış sahada kötü performansla başladı. Ligin ilk 5 haftasında oynadığı 3 deplasman maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, sadece 1 puan topladı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz yıl dış sahada 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan elde ederken Fenerbahçe 35, Galatasaray ise 34 puan toplamıştı. Geçen sezon dışarıda 2,11 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, bu yıl 3 maçta ise 0,33 puan ortalamasında kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör