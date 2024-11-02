Takım saldıracak, tribün ateşleyecek

tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, daha önce kariyerinde birçok kez rakip olduğu Fenerbahçe'ye karşı, farklı bir oyun planı ve oyuncu grubunu sahaya çıkartmaya hazırlanıyor.hafta boyunca bu sorunların üzerinde durduğu ve bu müsabakadaki en önemli silahının,olacağı öğrenildi. Geçmişte oynanan maçlar ve şu an Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu konum gibi doneleri sıklıkla kullanan Şenol Güneş, maçın başlangıcından itibaren taraftarı da ateşleyecek bir baskı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Mendy'yi orta sahaya çekecek olan deneyimli çalıştırıcı; savunmada Savic, Batagov veya Hüseyin Türkmen arasında tercih yapacak.