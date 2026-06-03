Tam bir görev adamı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Sidny Cabral transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili yönetimin, Benfica ile yürüttüğü görüşmeler ve kulüpler arasındaki resmi yazışmalar dün itibarıyla sonuçlandı. Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcunun bugün 13.00'te İstanbul'da olması ve 4+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bordo-mavililer bu transfer için Portekiz'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

28 MAÇTA 6 GOL, 6 ASİSTİ VAR

Benfica ile el sıkıştıktan sonra hemen 1.76 boyundaki savunmacı ile masaya oturan Karadeniz Fırtınası'nın sunduğu yıllık ücret ve sözleşme süresi içeren paket Cabral tarafından kabul edilmişti. Genç futbolcu, modern beklerde aranan birçok avantaja sahip. İki ayağını da etkili kullanabilmesi sayesinde asıl bölgesi olan sağ bekin yanı sıra, sol bek ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Genç futbolcu geçen sezon 28 maçta 6 gol atarken, 6 asist yaptı.

5 FARKLI ÜLKE

Hollanda doğumlu olan Cabral, futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başladı. Daha sonra Twente'nin alt yaş gruplarında forma giydi. Oradan İsveç'e geçti, Helsinborg'da oynadı. Almanya'da Rot-WeiB Erfurt ve Viktoria Köln'de boy gösterdi. Portekiz'de ise önce Estrela, ardından da Benfica'da ter döktü.