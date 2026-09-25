Tam isabet Onana!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, güven vermeye devam ediyor. Süper Lig'de ilk 6 haftada yüzde 81.5'lik kurtarma oranına ulaşan 30 yaşındaki eldiven, bu alanda ligin en başarılı üçüncü kalecisi oldu. Konyasporlu Bahadır Güngördü %92 ile zirvede yer alırken Kocaelispor'un genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen %83 ile ikinci durumda bulunuyor. Kurtarışların yanı sıra pas trafiğini de başlatan bordo-mavililerin eldiveni Onana, ligde 283 pasta 200 isabet buldu. Kamerunlu, attığı 117 uzun pasın 40'ında da takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Trabzonspor'un kalesini toplam 33 resmi maçta koruyan Onana, 40 gol yedi. Geçen sezon Fırtına'nın Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli pay sahibiydi.



KAYIP KRAL!

BORDO-MAVİLİLERİN forveti Paul Onuachu, geçmişini mumla arıyor. Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Fırtına'nın santrforu, takımının 2'si Avrupa kupaları, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere 8 müsabakanın sadece birinde gol kaydetti. Onuachu, 5-0 biten Gençlerbirliği'ni karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon ligin ilk 6 haftasında ise 3 maçta ağları sarsmıştı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör