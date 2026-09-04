Tarihi operasyon

UEFA Konferans Ligi için oyuncu listesini teslim etmeye saatler kala Trabzonspor cephesinde adeta zamanla yarışılan tarihi bir mesai yaşandı. Transfer taarruzunun fitilini, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kurmaylarına verdiği "Çok iyi bir kadro kurduk ve bu kadro forvette rekabetsiz kalamaz, ne gerekiyorsa yapalım" talimatı ateşledi. Bordo-mavili yönetim, bu kararlılığın ardından Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile masaya oturdu ve 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Franculino Dju transferini noktaladı. Bu rakam, Trabzonspor'un kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu hamlesi olarak kayıtlara geçti.

ARACINA BİNDİ, JET HIZINDA KULÜBE GİTTİ!

Bordo-mavililer, Danimarka ekibinin kapıyı çok yüksek rakamla açmasına rağmen pazarlıklardan çekilmedi. Sürecin seyrini değiştiren en önemli faktör, Franculino Dju'nun bizzat devreye girmesi oldu. Aral Şimşir ile de görüşen Gine-Bissaulu santrfor, Türkiye'ye gelmek istediğini açıkça iletti. Avrupa listesinin verilmesine 2 saat kala son viraja girildi. Trabzonspor, Dju'ya hemen Midtjylland tesislerine gitmesi talimatını verdi ve sağlık taramasına girmeden imza atmasını istedi. Oyuncu da apar topar özel aracıyla kulübe geçti. Kulüpteki yoğun imza trafiğinin ardından evraklar UEFA sistemine yükseldi. Son teslim tarihine tam 1 saat kala işlemler resmiyete kavuşturuldu ve dev transfer tamamlandı.



5 MADDEDE DJU

Bordomavililerin yeni transferi, fiziksel tavanı oldukça yüksek ve modern forvet dinamiklerini barındıran bir profil çiziyor:

1-FİZİKSEL GÜÇ VE ATLETİZM: İkili mücadelelerde kolay yıkılmayan, süratli ve patlayıcı bir fizik kalitesine sahip.

2- ŞİDDETLİ ÖN ALAN PRESİ: Rakip savunmaların oyun kurma aşamasında yaptığı şiddetli baskılarla hataya zorlayan ve topsuz oyunda son derece yıpratıcı bir isim.

3-KENDİ ŞANSINI YARATMA: Sırtı dönük top alma ve topla yüzünü kaleye döndüğünde ceza sahası çevresinde bireysel gayretiyle gol pozisyonu üretebilme becerisi üst seviyede.

4-DİREKT OYNAYAN, DİKİNE BİR FORVET: Sol ayaklı; topu aldığında özellikle alan varsa rakip kaleye hızla yöneliyor. Sağ kanada da kayabiliyor ancak en verimli olduğu rol, savunma arkasına koşular yapan hareketli bir 9 numara.

5-GELİŞİME AÇIK YÖN: Genç oyuncunun en bariz handikabı net bitiricilik kalitesi.

Pozisyona girme ve yaratma konusunda üretken olsa da, son vuruşlardaki soğukkanlılık eksikliği skora yansıma yüzdesini zaman zaman aşağıya çekebiliyor.

Formayı giydi, üçlü çektirdi

Franculino Dju, dün Trabzon'a gelirken coşkuyla karşılandı. Taraftara üçlü çektiren genç forvet "Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör