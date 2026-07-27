Tatsız prova

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 yenildi. Bordo-mavililer, maça gençlerin ve yeni transferlerin ağırlıklı olduğu kadroyla çıkarken Alman ekibi ideale yakın 11'i ile mücadele etti. Açılış golü 10. dakikada Larsson'dan geldi. 37'de Burkardt penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Her iki takım da ikinci yarıya 11'lerini tamamen değiştirerek başladı. 57'de Nwaiwu kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 0-3. Fırtına'da NoahSaviolo ikinci yarıda oyuna girdi,sağ kanatta gösterdiği performanslatakdir topladı. 16 yaşındaki sağ bek Mustafa Kuzey Akçay da aynı şekilde beğenildi.



FOLCARELLİ ŞOKU

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Tim-Jabol Folcarelli, yaşadığı sakatlık nedeniyle Frankfurt'la oynanan hazırlık maçında forma giyemedi. Antrenmanda kalçasına darbe alan yıldız futbolcunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör