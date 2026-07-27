Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Tatsız prova
Giriş Tarihi: 27.07.2026

Tatsız prova

Trabzonspor ilk hazırlık maçında Frankfurt’a 3-0 yenildi. İlk yarıda yedek ağırlıklı, ikinci devrede as kadroya yakın takım sahadaydı

Tatsız prova
  • ABONE OL

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 yenildi. Bordo-mavililer, maça gençlerin ve yeni transferlerin ağırlıklı olduğu kadroyla çıkarken Alman ekibi ideale yakın 11'i ile mücadele etti. Açılış golü 10. dakikada Larsson'dan geldi. 37'de Burkardt penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Her iki takım da ikinci yarıya 11'lerini tamamen değiştirerek başladı. 57'de Nwaiwu kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 0-3. Fırtına'da NoahSaviolo ikinci yarıda oyuna girdi,sağ kanatta gösterdiği performanslatakdir topladı. 16 yaşındaki sağ bek Mustafa Kuzey Akçay da aynı şekilde beğenildi.


FOLCARELLİ ŞOKU
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Tim-Jabol Folcarelli, yaşadığı sakatlık nedeniyle Frankfurt'la oynanan hazırlık maçında forma giyemedi. Antrenmanda kalçasına darbe alan yıldız futbolcunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatsız prova
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA