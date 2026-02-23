Tekke: 5 golle de kazanabilirdik

Trabzonspor
Teknik Direktörü Fatih Tekke
, maçtan sonra şunları söyledi: "Oyunun ilk bölümünde çok delindik. Golden sonra formasyonu mecburen değiştirdik. Arka arkaya 2 gol bulduk. Savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu bitireceksin.
Bazı kırılma anları mevcut, Onana'nın kurtardıkları var. Berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. 90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük.
Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı."