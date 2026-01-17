Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Tekke’den Gazze’ye destek
Giriş Tarihi: 17.01.2026

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Anadolu Ajansı'nın gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti. Tekke, en çok Gazze'de çekilen fotoğraflardan etkilendiğini söyledi. Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığını belirten Tekke, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı, zulüm ve soykırımdan dolayı oradaki herhangi bir taşın fotoğrafı bile iç dünyamda en güzel fotoğraf bölümünde yer aldı" dedi.
