‘Tekniğim iyi’

Giriş Tarihi: 20.01.2026

Trabzonspor, Parma’dan Lovik’i kadrosuna kattı. Norveçli sol bek, “Teknik bir oyuncuyum. Hem savunma hem de hücumda katkı veririm” dedi

Bordo-mavililer, yeni transferi Mathias Lovik'i dün Trabzon'a getirdi. Parma'dan 3 milyon Euro bonservisle kadroya katılan 22 yaşındaki Norveçli sol bek, sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık imzayı atacak. Havalimanında taraftarların karşıladığı Lovik, "Sol bek oyuncusuyum, aynı zamanda sağ tarafta da oynayabiliyorum. En önemlisi; sahada olabilmek. Kendimi teknik bir oyuncu olarak ifade edebilirim. Savunmada, hücumda her zaman katkıda bulunmaya çalışıyorum. Umarım Trabzonspor ile birlikte güzel anılar yaşayacağız. Forma numaram 14, bu benim en sevdiğim rakam" dedi.
