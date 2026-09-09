Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Teknik ekibe takviyeler
Giriş Tarihi: 9.09.2026

Teknik ekibe takviyeler

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
TEKNİK direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir'in çalışma ekibine bordo- mavili kulübün altyapısından yetişen Ergin Keleş katıldı. Keleş, yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Geçen hafta Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in yardımcılığını yürüten genç antrenör, Başkent temsilcisindeki görevinden ayrılarak bordo- mavili kulüple anlaştı. Ayrıca Porto'nun hocası Francesco Farioli'nin ekibinde uzun süredir analiz sorumluluğu görevini yürüten Osman Kul da teknik ekibe dahil oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Teknik ekibe takviyeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA