Toure harekatı

Bordo-mavililerde forvet hattı için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Norwich City forması giyen 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor Muhammed Toure oldu. Teknik heyetten gelen olumlu raporun ardından harekete geçen bordo-mavili yönetim, oyuncuyu kadroya katmak için resmi temaslara başladı. İlk aşamada kiralama formülü üzerinden yürütülen pazarlıklarda, Trabzonspor'un sözleşmeye bir satın alma opsiyonu da ekletmek istediği ifade edildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Norwich forması ile toplamda 15 maça çıkan genç futbolcu, 11 gol atarken 4 asist yaptı.

FATİH TEKKE, FERENCVAROS'A BİLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta boyunca yarın karşılaşacakları Ferencvaros'u çalıştı. Rakibin olumlu ve olumsuz yönlerini masaya yatırdığı ve Başakşehir sonrası sürekli olarak futbolcularına bu analizleri aktardığı öğrenildi.



FABİNHO ÇELİK GİBİ!

Fabinho, bordo-mavili formayı giymek için gün sayıyor. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kampını eksiksiz geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcunun kulüpte yapılan ilk fiziksel ön değerlendirme raporları son derece olumlu sonuçlandı. Antrenmanlara katılmak ve takıma dahil olmak için sabırsızlanan tecrübeli ön liberonun fiziksel olarak hazır oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sambacı, hem savunma önündeki süpürücü rolü hem de hücum başlangıçlarındaki pas kalitesiyle bu iki soruna birden yanıt verebilecek kilit profil olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör