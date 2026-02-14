Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzon’da maraton heyecanı
Giriş Tarihi: 14.02.2026

Trabzon’da maraton heyecanı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
  • ABONE OL
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek VakıfBank 46. Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla koşulacak organizasyona 41 farklı ülkeden 2 bin 936 sporcu katılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun hem orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı hem de Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Vali Tahir Şahin ise Trabzon'un, sporla iç içe bir şehir olduğunu vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da maraton heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz