Trabzon’da maraton heyecanı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek VakıfBank 46. Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla koşulacak organizasyona 41 farklı ülkeden 2 bin 936 sporcu katılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun hem orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı hem de Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Vali Tahir Şahin ise Trabzon'un, sporla iç içe bir şehir olduğunu vurguladı.