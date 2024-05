Trabzon’da tarihe geçmek istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendi Youtube kanalında taraftarların sorularına cevap verdi. Şampiyonluğun kazanıldığı 2020-21'de Anadolu'da bir şehrin nasıl mutlu olduğunu gördüğünü söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu gurur verici bir şey. Taraftar veya sokaktaki insan sana çok mutlu hissettiriyor.Dışarıdan baktığında büyük bir başarının kazanıldığını görüyorsun.Trabzonspor tarihinde bütün kupaları almış bir hoca olarak anılmak istiyorum" dedi.Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen "Spor Hayatına Bakış" sempozyumuna da katılan Avcı, şöyle konuştu:Bunu birçok kişiden duydum. Burada İstanbul trafiği yok.Kendimi burada çok iyi hissediyorum."Öğrencilere nasihatte bulunan Avcı, "Her şey çok hızlı değişiyor. Kendinize yatırım yapmaktan geri kalmayın. Kendinize yatırım yapıyorsanız hayat size her zaman fırsatlar verecektir. Eğitiminizi ve hayatınızı her zaman planlamalısınız.ifadelerini kullandı.