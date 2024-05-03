Trabzon’da tarihe geçmek istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendi Youtube kanalında taraftarların sorularına cevap verdi. Şampiyonluğun kazanıldığı 2020-21'de Anadolu'da bir şehrin nasıl mutlu olduğunu gördüğünü söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu gurur verici bir şey. Taraftar veya sokaktaki insan sana çok mutlu hissettiriyor. Bazen içinde olduğun zaman fark edemiyorsun.
Dışarıdan baktığında büyük bir başarının kazanıldığını görüyorsun. Türkiye Kupası en önemli hedefimiz.
Trabzonspor tarihinde bütün kupaları almış bir hoca olarak anılmak istiyorum" dedi.
TESİSİMİZ AVRUPA'NIN EN GÜZELİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen "Spor Hayatına Bakış" sempozyumuna da katılan Avcı, şöyle konuştu: "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Avrupa'nın en güzel tesisi.
Bunu birçok kişiden duydum. Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor.
Kendimi burada çok iyi hissediyorum."
KENDİNİZE YATIRIM YAPIN
Öğrencilere nasihatte bulunan Avcı, "Her şey çok hızlı değişiyor. Kendinize yatırım yapmaktan geri kalmayın. Kendinize yatırım yapıyorsanız hayat size her zaman fırsatlar verecektir. Eğitiminizi ve hayatınızı her zaman planlamalısınız. Plansız hareket ederseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden gününü, haftanı, ayını ve senelerinizi planlamalısınız"
ifadelerini kullandı.