Trabzon’da yer yerinden oynadı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un taraftarları, gece geç saatlerde dönen bordo-mavili takımı havalimanında coşkuyla karşıladı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Trabzon'daki taraftarlar, havalimanına giderek takımın gelmesini bekledi. Burada meşaleler yakıp takımlarının marşını söyleyen futbolseverler, Mustafa Eskihellaç'ın getirdiği şampiyonluk kupasını kaldırıp tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsüne binen oyuncular, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.





BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ

Trabzonspor'un skor yükünü bu sezon 3 yıldızı sırtladı. Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto, toplam 56 kez fileleri havalandırdı. Sezon boyunca en az 1 müsabakada süre alan diğer 28 futbolcu ise 22 defa rakip ağları sarstı. Bilindiği üzere Onuachu, ligde 22 gol atarak Başakşehir'den Shomurodov ile birlikte sezonu kral tamamlamıştı.

YEREL BASIN COŞTU: ALEMİN KRALI!

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavili takımın sezonu kupayla kapatmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Günebakış, "Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon Trabzonspor" manşetini atarken bordo-mavili oyuncuların müthiş bir mücadeleyle zafere ulaştıklarını yazdı.

Sonnokta gazetesi, Karadeniz ekibinin kupayı hak edecek bir oyun ortaya koyduğunu belirtirken, Kuzey Ekspres, şehirdeki büyük coşkuya vurgu yaptı. Taka ise, "Alemin Kralı Trabzonspor" başlığını kullandı.