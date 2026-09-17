Trabzonspor Başkanı Doğan, A SPOR ve LİBERO TV Youtube kanalına konuştu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya'nın (A Spor ve Libero TV Youtube kanalı) konuğu oldu. Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinden yeni teknik direktör Thomas Reis'e; takımın son durumundan devre arası yapmayı planladıkları transferlere kadar birçok konuya açıklık getiren Başkan Doğan, uzun söyleşide çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Doğan'ın sözlerinden öne çıkanlar:

FATİH TEKKE'YE KIRGINLIĞIM VAR



Fatih Tekke'nin istifası, aklımıza gelen bir konu değildi. Telefondan gelen bildirimle öğrendik. Bir aplikasyonla gördük istifasını. Şaşırdık tabii ki! Kötü bir mağlubiyetti. Kabul etmedim. Konuştuk ve yeni bir yol dedik. Amed maçından sonra yine buna benzer hocanın istifa ettiği haberi geldi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Kendisine bu konuda kırgınlığım var. 'Bu kadro hoca kovduracak bir kadro' demişti. Bence şampiyon olacak, Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro.

BURAK YILMAZ'LA KONUŞTUM!



Amed maçından sonra hoca arayışına başladık. Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Şenol Güneş'in adı geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız ama güncel hiçbir görüşmemiz olmadı. Arda Turan takım çalıştırıyor, herhangi bir temasımız olmadı. Dostluk anlamında Burak Yılmaz ile görüştüm.

REİS 'TAZMİNATIMI MAAŞIMDAN KESİN, HEMEN GELEYİM' DEDİ



Çok büyük talepleri olan hocalar oldu. Thomas Reis, Samsunspor'da çok iyi futbol oynatıyordu. Dikkatimizi çekti. Görüşmeler yaparken kulübünde sorunlar olduğu bilgisi geldi. Hızlı ve samimi bir süreç oldu. "Çağırdığınız an gelirim" dedi. Hocamız tazminatını duyduğunda bile bize, "Tazminat bedelimi benim maaşımdan kesin" dedi. 1.5 milyon Euro civarında bir maaş alacaktı ama şu anda 1 milyon Euro civarında alacak.

2 veya 3, ağırlık orta saha olmak üzere takviyeye ihtiyacımız var. Hocayla da görüşeceğiz.



CUMHURBAŞKANI VE ALBAYRAK AİLESINE ÖZEL TEŞEKKÜR



Trabzonspor Başkanı, İstanbul'da yıllardır talep ettikleri araziyi yakında alacaklarını söyledi. Doğan, "Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede kendisi arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Kemerburgaz'da yüz dönümün üzerinde çok önemli bir yerden bahsediyoruz. Kartal dışında Trabzonspor'un artık İstanbul'da ikinci bir dev arazisi olacak. Üzerinde altyapı ve akademiye yönelik çok farklı projelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek bizi hiç kırmadı, her zaman yanımızda oldu" dedi. Doğan ayrıca, "Benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Albayrak sağ olsun, her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Sayın Serhat Albayrak da öyle, sağ olsun. Çok büyük destekleri var" ifadelerini kulandı.

TRABZONLU ÇOCUKLAR İÇİN İYİ Kİ SALAH'I GETİRMİŞİM

Libero TV'de, "Salah'ı alırken finansal yapısı sizi ürkütmedi mi? Şu ana kadar nasıl bir gelir elde ettiniz" sorusuna Ertuğrul Doğan'ın yanıtı dikkat çekiciydi: "İyi ki Trabzonlu çocuklar için Salah'ı aldım. Hepsi çok mutlu, çok heyecanlılar. İçleri kıpır kıpır. Bu transferle kulüp tarihinin rekorunu kırdık. Salah'ın gelişi sonrası 27 bin kombine sattık, 800 milyon TL gelir elde ettik. Forma satışlarımız patladı. O kadar çok sponsorluk teklifiyle karşı karşıya kaldık ki Salah'ın parasını çıkarttık."

GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI



Galatasaray ile karşı karşıya geldikleri Nhaga transferi hakkında da konuşan Başkan Doğan, "Galatasaray bize yanlış yaptı, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır. Dursun Özbek maça gelecek mi bilmiyorum" ifadesini kullandı.

REİS DERBİYİ ŞANS OLARAK GÖRDÜ



THOMAS Reis'in bir an önce takımın başına geçmek istediğini söyleyen Doğan, "Diğer yabancı hocalar hep, milli aradan sonra gelmek istiyordu ve ciddi tazminatları vardı. Ama sadece Reis, 'G.Saray maçı benim için büyük fırsat, şans olarak görüyorum. Beni hemen uçakla aldırın' dedi. Biz de getirdik" diye konuştu.

HOCA ÖNCE MISIR KRALI İLE GÖRÜŞTÜ



Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis, şehre gelişinin ardından yeni takımını tanımak için çalışmalarına başladı. Alman teknik adamın öncelikli gündemlerinden biri oyuncularla iletişim kurmak olurken, bu kapsamda Mısırlı yıldız Salah ile bir araya geldi. Reis, Salah ve başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın gerçekleştirdiği görüşme objektiflere yansıdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör