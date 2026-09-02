Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırdı

Ferencvaros yenilgisinden sonraki istifası kabul edilmeyen Fatih Tekke, Amed mağlubiyeti sebebiyle yönetimle yaptığı toplantının ardından görevinden ayrıldı. Trabzonspor'da 48 yaşındaki hocanın ardından yeni teknik adam çalışmaları hızlandı. Hem yerli hem yabancı adaylar var. En dikkat çeken ise dünyaca ünlü isim Antonio Conte… En son Napoli'de görev yapan İtalyan hoca şu anda boşta. Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao… Daha önce Fenerbahçe'nin başında olan ve son olarak Nottingham Forest'ta bulunan Vitor Pereira da listede. Yerlide de Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile ön görüşme yapıldığı öğrenildi. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın da seçenekler arasında olduğu kaydedildi. Bordo-mavili kulüp, takımıı bu süreçte pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını açıkladı.





VARLIĞIMLA ZARAR VERMEM

Trabzonspor'un dün ayrılığı duyurduğu açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Bugün gelinen noktada; varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olmayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu kanısında karşılıklı bir anlayışa vardık."



KUPA KAZANDI

11 Mart 2025'te takımın başına geçen ve Trabzonspor'da 539 güng örevde kalan Fatih Tekke, 62 maçta 1.92 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak tamamladı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör