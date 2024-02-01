Trabzonspor’da 5 yıllık destan!

, Enis Destan ile yola devam ediyor. Bu sezon 5'i ilk 11'de 22 Süper Lig maçında görev alan 21 yaşındaki forvet; 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Enis, 2028 yılına kadar kendisini bordo-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Sözleşme detayları önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilecek. Ancak bu sezon 3 milyon TL maaş alan Enis'in ücretinde iyileştirme yapıldığı öğrenildi.