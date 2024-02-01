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Giriş Tarihi: 1.2.2024

Trabzonspor’da 5 yıllık destan!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da 5 yıllık destan!

Bordo-mavililer, 21 yaşındaki santrforun sözleşmesini 4+1 yıllığına uzattı. Enis’in 3 milyon TL’lik maaşı da yükseltildi

Trabzonspor, Enis Destan ile yola devam ediyor. Bu sezon 5'i ilk 11'de 22 Süper Lig maçında görev alan 21 yaşındaki forvet; 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun 2025-26 sezonunda sona erecek olan sözleşmesi, 4+1 yıllığına uzatıldı. Enis, 2028 yılına kadar kendisini bordo-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Sözleşme detayları önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilecek. Ancak bu sezon 3 milyon TL maaş alan Enis'in ücretinde iyileştirme yapıldığı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncunun çok önemli bir isim olduğunu ısrarla vurguluyordu.
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Trabzonspor’da 5 yıllık destan!
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