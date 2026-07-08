Trabzonspor’dan golcü taarruzu

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, bir oyuncuyu daha bitirmek üzere. Gol yollarını güçlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, Tolu Arokodare için kulübü Wolverhampton ile görüşmelere başladı ve kiralık olarak teklifini sundu. İngiliz ekibinden de izin alan Fırtına, tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı. Fizik gücü ve ceza sahasındaki etkisiyle dikkat çeken Nijeryalı forvetin, Trabzonspor'un hücum profiline uygun isimlerden biri olarak görüldüğü ifade edildi. Bordomavililer, Paul Onuachu'nun alternatifi olarak gördüğü, fizik yapısı ve 1.97'lik uzun boyu ile benzer özellikler taşıyan 25 yaşındaki santrforu ilk etapta kiralamak istiyor. Dev oyuncu geçen sezon 43 maça çıkarken 7 gol, 2 asist kaydetti.



GIANLUCA PRESTIANNI İÇİN BENFİCA'YA TEKLİF

Kanat bölgesinde ilk 11 seviyesinde kaliteyi yükseltmek isteyen Trabzonspor, Benfica'nın Arjantinli oyuncusu Gianluca Prestianni için teklifte bulundu. Portekiz ekibinin 2024 Ocak ayında Velez'den 9 milyon Euro'ya aldığı 1.66'lık kanat oyuncusu, aynı zamandı sol tarafta ve 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor. 15 milyon Euro'luk bonservis teklifinde bulunan ve oyuncuyu da ikna sürecinde olan bordo-mavililer, 20 yaşındaki genç isim için ısrarını sürdürecek. Aksi durumda ise Fatih Tekke'nin belirlediği diğer adaylar üstüne gidilecek.

