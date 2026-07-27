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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Trabzonspor’dan Markmann hamlesi

Fırtına, Lazio’nun 7 milyon Euro’ya bitirme noktasına getirdiği 19 yaşındaki genç stoper için son anda devreye girdi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan Markmann hamlesi
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Savunma hattını Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığı ihtimaline karşın genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ı listesine dahil etti. Lazio'nun da genç oyuncuya karşılık Danimarka ekibine 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. İtalyan ekibi bu transferdeavantajlı konumdaolsa da genç oyuncununpotansiyelinegüvenen bordomavililer,şartlarısonuna kadar zorlamakararı aldı. Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev yapan 1,89 metre boyundaki genç stoper, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İki kulüp arasındaki transfer rekabetinde son kararı oyuncu ve kulübünün vermesi bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR

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Trabzonspor’dan Markmann hamlesi
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