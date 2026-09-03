Trabzonspor’un yeni hocası yabancı!

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yönetim, yeni hocasını belirlemek için kolları sıvadı. Tamamen yabancı isimler üzerinde yoğunlaşan idarecilerin hedefindeki ilk isim Sergio Conceiçao… Portekizli teknik adam ile ilk temas kuruldu. Mali beklentileri ve Trabzonspor kadrosuna yönelik değerlendirmeleri masaya yatırıldı.

PEREİRA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bir diğer aday da yine Portekizli olan Vitor Pereira… Bordo-mavili kurmayların, Fenerbahçe'de de görev yapan ve en son Nottingham Forest'i çalıştıran 58 yaşındaki hocayla görüşme halinde olduğu, Pereira'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Villarreal'de 121 maçta takımın başında olan, 1.70 puan ortalaması tutturan ve sözleşmesi biten İspanyol teknik adam Marcelino düşünülen isimlerden bir diğeri…

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da dün gece A Spor'a telefonla bağlanarak şu açıklamalarda bulundu: "Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Çalışmalarımız o yönde. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz. Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse tamamlanacak. Onuachu'nun ayrılığı gibi bir gündemimiz de yok."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör