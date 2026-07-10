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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Trabzon’un altın çocuğu

20 yaşındaki Oulai, Avrupa’nın genç yeteneklerini kapsayan Golden Boy Index sıralamasında 40. basamakta yer aldı

Trabzon’un altın çocuğu
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çok başarılı bir performans ortaya koyan Christ Inao Oulai, ses getirmeye devam ediyor. Avrupa futbolunun genç yeteneklerini kapsayan Golden Boy Index sıralamasında bordo-mavililer açısından dikkat çeken bir detay yer aldı. Fırtına'nın genç orta saha oyuncusu Oulai, listede 52.4 puanla 40. sırada yer aldı. 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahanın piyasa değeri de 23 milyon Euro olarak gösterildi. Bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği 20 yaşındaki Gianluca Prestianni ise kendisine 26. basamakta yer buldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Trabzon’un altın çocuğu
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