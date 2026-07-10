Trabzon’un altın çocuğu

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor
formasıyla çok başarılı bir performans ortaya koyan Christ Inao Oulai, ses getirmeye devam ediyor. Avrupa futbolunun genç yeteneklerini kapsayan Golden Boy Index sıralamasında bordo-mavililer açısından dikkat çeken bir detay yer aldı. Fırtına'nın genç orta saha oyuncusu Oulai, listede 52.4 puanla 40. sırada yer aldı. 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahanın piyasa değeri de 23 milyon Euro olarak gösterildi. Bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği 20 yaşındaki Gianluca Prestianni ise kendisine 26. basamakta yer buldu.