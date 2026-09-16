Trabzon’un ‘Reis’i var

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından hoca arayışına başlayan Trabzonspor, Stefano Pioli ile anlaşma aşamasına gelmişti... İtalyan hocanın uzun süreli sözleşme talebi nedeniyle bordo-mavililer, sürpriz bir isme yöneldi: Thomas Reis... Fırtına, 2024- 25 sezonunda Samsunspor'da görev yapan 52 yaşındaki Alman hocayla hemen temasa geçti. Yönetim, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i çalıştıran Reis ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve el sıkışıldı. Tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve elde edilecek başarılara göre yola devam edilebileceği dile getirildi. Dün akşam Trabzon'a gelen Reis, bugün idmana çıkacak ve cumartesi günü G.Saray maçında takımın başında olacak. Kariyerine Bochum'da başlayan Reis; Bochum ve Wolfsburg'un U19 takımlarındaki antrenörlük deneyimlerinin ardından bu kez Bochum'un A takımı ile Schalke'de teknik direktörlük yaptı.

1 MILYON EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

Türkiye'de Samsunspor ile başarılı bir dönem geçiren tecrübeli çalıştırıcı, ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başına geçti. 12 Temmuz 2026 tarihinde Ludogorets ile sözleşme imzalayan Reis için Bulgar kulübüne de bir serbest kalma bedeli (Bulgar basınına göre 1 milyon Euro) ödeyecek.



GÜVENDİĞİ İKİ İSMİ DE GETİRDİ

THOMAS Reis, Ludogorets'te beraber çalıştığı, güvendiği iki ismi de yanında getirdi. 66 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Ton Lokhoff ve 39 yaşındaki Avusturyalı yardımcı antrenör Danijel Zenkovic, Reis'in ekibinde görev yapacak. Öte yandan Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Ergin Keleş ve Osman Kul da Thomas Reis'in oluşturduğu bu yeni teknik ekiple birlikte çalışmaya devam edecek.

SAMSUN'DA NELER YAPTI?

TÜRK futboluna 1 Temmuz 2024'te Samsunspor'la anlaşarak adım adan Reis, burada önemli işlere imza attı. 72 resmi karşılaşmada görev yaptı. Alman çalıştırıcı bu süreçte 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde ederek maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı. Reis'in Samsunspor dönemi Şubat 2026'da sona erdi. 2024-25 sezonunu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Takımı Avrupa Ligi'ne taşıdı. Panathinaikos'a elenince gittikleri Konferans Ligi'nde son 16 play-off'u gördü.

DİKİNE FUTBOL OYNATIYOR

ALMAN teknik adam Thomas Reis, disiplinli futbol anlayışı, agresif presi ve dikine oyun felsefesiyle öne çıkan bir çalıştırıcı. 4 Ekim 1973 doğumlu Reis, teknik direktörlük kariyerinde özellikle Bochum, Schalke 04 ve Samsunspor dönemleriyle dikkat çekti. UEFA Pro Lisansı'na sahip olan tecrübeli teknik adamın tercih ettiği sistemler arasında hücum ağırlıklı 4-3-3 öne çıkıyor.





CUMHURBAŞKANI'NA TRABZONSPOR FORMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, program sonunda Trabzonspor forması ve isminin yazılı olduğu Trabzon ekmeği takdim edildi. Hediyeyi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER

SÜPER Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da yüzleri güldüren haber geldi. Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan Tim Jabol Folcarelli ve Arseniy Batagov topla çalışmalara başladı. İki oyuncunun dev karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Folcarelli ve Batagov'un, milli arada tamamen takıma dönmesi bekleniyor. Bordo-mavililer, hazırlıklarını bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör