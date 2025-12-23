Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Transfer mesajı
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, duran toplardan yedikleri gollere dikkat çekerek, "Hafta içi neye çalıştıysak oradan gol yedik. Hiç yakışmayan bir mağlubiyet" dedi. Transfer sorusunu da şöyle yanıtladı: "Beklentilerimiz var herkes biliyor. Bek alternatifi yok. Stoper, diğer mevkiler... Onuachu gitti. Uzun olmak önemli değil, kafa topuna vuracaksınız. Böyle oyuncu sayımız az. Gelecek oyuncuların uyumu kısa süre olmalı. Ona göre futbolcu bakacağız. Birkaç oyuncuyu izliyoruz, umarım olur. Hepsi de net oyuncular.
