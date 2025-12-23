Transfer mesajı

Teknik Direktörü Fatih Tekke, duran toplardan yedikleri gollere dikkat çekerek, "Hafta içi neye çalıştıysak oradan gol yedik. Hiç yakışmayan bir mağlubiyet" dedi. Transfer sorusunu da şöyle yanıtladı: "Beklentilerimiz var herkes biliyor. Bek alternatifi yok. Stoper, diğer mevkiler...Gelecek oyuncuların uyumu kısa süre olmalı. Ona göre futbolcu bakacağız. Birkaç oyuncuyu izliyoruz, umarım olur. Hepsi de net oyuncular.